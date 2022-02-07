Giresun’da Turkovac aşısı uygulanmaya başladı

Giresun Üniversitesi Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden yapılan açıklamada, Giresun’da bugün itibariyle Turkovac aşısının uygulanmaya başladığı kaydedildi.

Açıklamada “Covıd-19 pandemisi ile mücadelede en önemli mücadele yöntemlerinden birisi aşılamadır. Yerli ve milli aşımız 7 Şubat 2021 itibariyle hastanemizde uygulanmaya başlamıştır. İnaktif bir aşı olup en iyi bilinen ve yaygın kullanılan geleneksel aşı türlerinden biridir. Hastanemizde uygulanmaya başlanan Turkovac aşısı MHRS üzerinden randevu alınarak uygulanmaktadır. 18 yaş ve üzerindeki kişilere dört hafta ara ile birer doz olmak üzere toplam iki doz uygulanmaktadır. Hatırlatma dozu olarak uygulanması halinde tek doz uygulanması yeterlidir” ifadeleri kullanıldı.