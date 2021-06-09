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Giresun’da trafik kazası: 4 yaralı

Giresun’da, kamyonet ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

GİRESUN 09.06.2021, 17:02
Giresun’da trafik kazası: 4 yaralı

Giresun’da, kamyonet ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Karadeniz Sahil Yolu Erikliman Mahallesi’nde Metehan Baydere idaresindeki 28 NJ 448 plaka kamyonet ile Buğra Çuhadaroğlu yönetimindeki 55 E 0065 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada otomobilin sürücüsü Buğra Çuhadaroğlu ile otomobilde bulunan Sezgin Dönmez, Hülya Doğan ve Yeşim Dönmez yaralandı. Yaralılar Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.
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