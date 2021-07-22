Giresun’da trafik kazası: 2 yaralı

Giresun’un Keşap ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza Keşap ilçesinin Düzköy mevkii Karadeniz Sahil Yolu’nda meydana geldi. Alınan bilgiye gröe, Giresun’dan Trabzon istikametine gitmekte olan Kemal Y. idaresindeki 34 RM 1899 plakalı kamyonete şerit değiştirirken, Rafet K. idaresindeki 58 AE 565 otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet takla atarken, otomobil ise kaza yapan aracın altına girdi. Güvenlik kamerasına yansıyan feci kazada araçlar hurdaya dönerken, sürücülerin ise yaralandığı öğrenildi. Yaralılar Giresun’daki hastanelerde tedavi altına alındı.