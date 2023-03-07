Giresun’da trafik kazası: 2 yaralı

Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Şebinkarahisar ilçesinden Tamzara mahallesi istikametine gitmekte olan Safi E. yönetimindeki 48 UH 449 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Meydana gelen kazada araç sürücüsü Safi E. (77) ve araçta yolcu olarak bulunan Mehmet Y.(75) araçta sıkıştı. Yaralıları sıkıştıkları araçtan Şebinkarahisar Belediyesi İtfaiye ekipleri çıkardı. Yaralılar sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdehalenin ardından İlçe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.