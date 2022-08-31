Giresun’da trafik kazası: 1 ölü

Giresun’un Keşap ilçesinde bu sabah meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Erol K. (62) yönetimindeki 41 FA 507 plakalı araç, Giresun istikametinden Keşap istikametine giderken Keşap Tüneli çıkışında ilk belirlemelere göre emniyet şeridinde bulunan yaya Hayati Bahar’a (67) çarptı. Kazada Hayati Bahar olay yerinde hayatını kaybederken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.