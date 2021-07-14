banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Gazi Üniversitesi Hastanesi Müdürü'ne bıçaklı saldırı
Gazi Üniversitesi Hastanesi Müdürü'ne bıçaklı saldırı
Fransa'dan Google'a 500 milyon euro ceza!
Fransa'dan Google'a 500 milyon euro ceza!
Volkan Demirel Fenerbahçe'den ayrıldı!
Volkan Demirel Fenerbahçe'den ayrıldı!
Bilim Kurulu bayram öncesinde toplanıyor!
Bilim Kurulu bayram öncesinde toplanıyor!

Giresun’da trafik kazası 1 ölü, 4 yaralı

Giresun’un Tirebolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi ise yaralandı.

GİRESUN 14.07.2021, 13:47
Giresun’da trafik kazası 1 ölü, 4 yaralı
banner502

Giresun’un Tirebolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Karadeniz Sahil Yolunun Tirebolu-Trabzon istikameti Tirebolu 42. Gönüllü Alayı Tünel içinde meydana gelen çift araçlı kazada henüz kimlikleri öğrenilemeyen 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı. Yaralılar Tirebolu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.
Yorumlar (0)
29°
parçalı az bulutlu
banner501