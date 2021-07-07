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Giresun’da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Giresun’un Alucra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

GİRESUN 07.07.2021, 19:38
Giresun’da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Giresun’un Alucra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Alucra ilçesine bağlı Yunus Emre mahallesinden Kemallı mahallesi istikametine giden Sait Erilli kontrolündeki araç ile Ahmet Kocaman’ın kontrolündeki araç kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada araç sürücüsü Sait Erilli olay yerinde hayatını kaybetti. Sait Erilli ile aynı araçta bulunan oğlu Serkan Erilli ile diğer aracın sürücüsü Ahmet Kocaman ağır yaralandı.

Yaralılar Alucra Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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