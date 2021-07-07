Son Dakika
Bakan Koca: 'Hastalığı geçirmiş olan kişilerde hatırlatma aşısının yeterli olacağı Bilim Kurulumuzca değerlendirildi'
Giresun’da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
Giresun’un Alucra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
GİRESUN 07.07.2021, 19:38
Giresun’un Alucra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Alucra ilçesine bağlı Yunus Emre mahallesinden Kemallı mahallesi istikametine giden Sait Erilli kontrolündeki araç ile Ahmet Kocaman’ın kontrolündeki araç kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada araç sürücüsü Sait Erilli olay yerinde hayatını kaybetti. Sait Erilli ile aynı araçta bulunan oğlu Serkan Erilli ile diğer aracın sürücüsü Ahmet Kocaman ağır yaralandı.Yaralılar Alucra Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.