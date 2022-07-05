Giresun’da trafik kazası : 1 ölü, 1 yaralı

Giresun’un Tirebolu ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Tirebolu-Doğankent kara yolu Aslancık köyü yakınlarında Recep Gündüz (54) idaresindeki 28 AAR 721 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Fatma Gündüz (57) yaralanarak Tirebolu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Yaralılardan Fatma Gündüz, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.