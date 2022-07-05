banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
TFF 2. Lig ve 3. Lig’de fikstür çekimleri 7 Temmuz’da!
TFF 2. Lig ve 3. Lig’de fikstür çekimleri 7 Temmuz’da!
Kars’ta dolmuş fiyatlarına zam geldi
Kars’ta dolmuş fiyatlarına zam geldi
MSB açıkladı! '11 terörist etkisiz hale getirildi'
MSB açıkladı! '11 terörist etkisiz hale getirildi'
Mardin turizmi sıcakların gölgesinde kaldı
Mardin turizmi sıcakların gölgesinde kaldı

Giresun’da trafik kazası : 1 ölü, 1 yaralı

Giresun’un Tirebolu ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

GİRESUN 05.07.2022, 18:36
Giresun’da trafik kazası : 1 ölü, 1 yaralı

Giresun’un Tirebolu ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Tirebolu-Doğankent kara yolu Aslancık köyü yakınlarında Recep Gündüz (54) idaresindeki 28 AAR 721 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Fatma Gündüz (57) yaralanarak Tirebolu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Yaralılardan Fatma Gündüz, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Yorumlar (0)
28°
açık