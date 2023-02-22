Giresun’da terör örgütüne üye bir kişi yakalandı

Giresun’da silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Giresun İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ve Espiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyon sonucu “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak” suçundan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.K. isimli şahıs Espiye ilçesinde yakalandı. Yakalan şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Espiye L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.