Giresun’da SOLOTÜRK gösterisi nefes kesti

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali dolayısıyla SOLOTÜRK’ün Giresun semalarında gerçekleştirdiği uçuş nefes kesti.

Türk Hava Kuvvetlerine ait SOLOTÜRK uçağı, Giresun semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Yapılan uçuş, izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı. TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali dolayısıyla F-16 savaş uçaklarıyla gerçekleştirilen etkinliğe binlerce vatandaş katıldı. Gemilerçekeği Botanik Park’ta F-16 savaş uçağıyla yapılan birbirinden zorlu manevralar izleyicileri mest etti. Bazı vatandaşlar uçuşu cep telefonuyla kayıt altına aldı. SOLOTÜRK kalkışı, SOLOTÜRK tonosu ve dünyanın en zor tekniklerinden biri olan ‘Saygı uçuşu’nu gerçekleştiren pilotlar, büyük alkış aldı. Giresun semalarında yapılan akrobatik hareketler yaklaşık yarım saat sürdü.

Düzenlenen etkinliği Giresun Valisi Enver Ünlü, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, AK Parti Giresun Milletvekilleri Cemal Öztürk ve Kadir Aydın binlerce kişiyle beraber izledi.