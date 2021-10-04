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Giresun’da sokak hayvanlarını koruma etkinliği düzenlendi

Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde Giresun Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü tarafından farkındalık etkinliği düzenlendi.

GİRESUN 04.10.2021, 14:37
Giresun’da sokak hayvanlarını koruma etkinliği düzenlendi

Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde Giresun Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü tarafından farkındalık etkinliği düzenlendi.

Giresun Atatürk Meydanı’nda düzenlenen etkinliğe Giresun Belediyesi Hayvan Barınağı görevlileri, Hayvan Durum İzleme Polisleri (HAYDİ), Jandarma Çevre ve Doğa Koruma Birimi, Milli Parklar Koruma Şube Müdürlüğü yetkilileri ve hayvan severler katıldı.

Giresun Belediyesi Veteriner İşleri Müdür Vekili Mustafa Karaçay, etkinlikte yaptığı konuşmada “Amacımız farkındalık oluşturarak hayvan sevgisini aşılamaktır. Bugün burada kedi, köpek maması dağıttık ve sokak hayvanlarına yönelik bilgilendirmeler yaptık. Sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarımız kapsamında kısırlaştırmalarımız artmaktadır. Bunu yapmamızdaki amacımız hem halk sağlığı yönünde hem de sahipsiz sokak hayvanlarının üremesinin önüne geçmeye çalışıyoruz. Bu anlamda etkinliğimize katılan herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

Yapılan etkinlik sokak hayvanlarına mama ve su dağıtımıyla sona erdi.

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