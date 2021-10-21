Giresun’da polisten ayakta yolcu denetimi

Giresun Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri son iki ayda 2 bin 453 toplu taşıma aracını denetlerken, kurallara uymayan 89 araç sürücüsüne 10 bin 986 lira cezai işlem uygulandı.

Giresun Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 16 Ağustos-20 Ekim tarihleri arasında toplu taşımanın yoğun olarak kullanıldığı 07.00-09.00 ile 16.00-19.00 saatleri arasında 2 bin 453 toplu taşıma aracının denetimi gerçekleştirildi. Fazla yolcu taşıdığı belirlenen 86 araçta bulunan yolcular aynı hat üzerinde çalışan diğer araçlara nakledilirken, araç sürücüleri ve yolcular konuyla ilgili bilgilendirildi. Yine yapılan denetimlerde 89 araç sürücüsüne Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinden toplam 10 bin 986 lira ceza kesildi.

Emniyet Müdürlüğü yetkilileri tarafından şoförler odası başkanları ve dolmuş durakları başkanlarıyla yapılan toplantıda ise toplu taşımada fazla yolcu taşınmaması, alınan tedbirlere aykırı tutumlar ve yapılan ihlallerin önüne geçilmesi için bilgilendirmeler yapıldı. Bilgilendirme faaliyetleri kapsamında dolmuş durakları ve kamu kurum girişlerine ayakta yolcu alınmaması ile ilgili hazırlanan afişler asıldı.