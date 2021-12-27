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Giresun’da pat pat kazası: 1 ölü
Giresun’un Bulancak ilçesinde dere yatağına devrilen "pat pat" adı verilen tarım aracının sürücüsü hayatını kaybetti.
GİRESUN 27.12.2021, 13:51
Giresun’un Bulancak ilçesinde dere yatağına devrilen "pat pat" adı verilen tarım aracının sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Bulancak’a bağlı Gündoğdu köyünde İsmail Kacar (73) idaresinde pat pat kontrolden çıkarak dere yatağına devrildi. Kazada Kacar, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.