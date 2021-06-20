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Giresun’da otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 2 yaralı

Giresun’un Çamoluk ilçesinde seyir halindeki araç, yoldan çıkarak uçuruma yuvarlandı. Kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

GİRESUN 20.06.2021, 14:49
Giresun’da otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 2 yaralı

Giresun’un Çamoluk ilçesinde seyir halindeki araç, yoldan çıkarak uçuruma yuvarlandı. Kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Çamoluk ilçesine bağlı Çakılkaya köyünden Akpınar yaylası istikametine giden Mehmet Meyrilli (71) kontrolündeki Opel marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine uçuruma yuvarlandı. Meydana gelen kazada araç sürücüsü Mehmet Meyrilli ve araçta yolcu olarak bulunan Eren Meyrilli (14) hafif şekilde yaralandı. Diğer yolculardan Saadet Meyrilli (68) ve Ekrem Safi (84) ise olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar Alucra Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
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