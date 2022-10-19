Giresun’da muhtarlık bürosuna silahlı saldırı

Giresun’un Alucra ilçesine bağlı Aktepe Köyü Muhtarlığına silahlı saldırı düzenlendi.

Edinilen bilgilere göre, Aktepe köyünde Medine Cami altındaki muhtarlık bürosuna henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Saldırının gece saatlerinde gerçekleştirildiği ve o saatlerde muhtarlıkta kimsenin bulunmadığı belirtilirken, muhtarlık bürosunda ve çevresinde çok sayıda fişek izine rastlanıldı.

Olayla ilgili açıklama yapan Köy Muhtarı Hüseyin Seyidhanoğlu, “"Köyümüz yeni mahalledeki Medine Cami altında bulunan muhtarlık ofisimiz gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateşli silahla alçakça bir saldırı düzenlenmiştir. Bu menfur saldırı muhtarlığın şahsında Aktepe Köyüne yapılmış, haince ve korkakça bir saldırıdır. Devleti en alt tabakada temsil eden ve doğrudan Alucra Kaymakamlığa bağlı hizmet yürüten muhtarlığımız aynı zamanda Aziz Devletimizin temsil noktası konumundadır. Dolayısıyla bu saldırı aynı zamanda Devletimize yapılan bir saldırı olup terör suçu kapsamındadır. Giresun’dan gelen uzman ekiplerce deliller toplanmış olup, kriminal inceleme başlatılmıştır” dedi.