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Giresun’da mahalle ve köy muhtarlarında afet semineri veriliyor

Giresun İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından mahalle ve köy muhtarları ile azalara afet seminerleri veriliyor.

GİRESUN 01.04.2021, 13:20
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Giresun’da mahalle ve köy muhtarlarında afet semineri veriliyor

Giresun İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından mahalle ve köy muhtarları ile azalara afet seminerleri veriliyor.

Pandemi kuralları çerçevesinde gerçekleşen seminerlerde AFAD yetkilileri tarafından muhtarlara ve azalara olası deprem, heyelan ve benzeri durumlarda ilk olarak neler yapılacağını, muhtarların böyle zamanlarda neler yapması ve hangi yollara başvurmaları gerektiği slaytlar aracılığıyla anlatılıyor.

Eğitim seminerlerinin AFAD yetkilileri tarafından tüm ilçelerde verileceği ve çalışmaların devam edeceği belirtildi.
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