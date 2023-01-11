Giresun’da, lunapark kazasında hayatını kaybeden komiser yardımcısının adı yaşatılacak

Giresun Valisi Enver Ünlü, şehirdeki lunaparkta 9 Ağustos 2022 tarihinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden Giresun Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde görevli Komiser Yardımcısı Sinem Gülşen Dilekçe’nin adının yaşatılacağını açıkladı.

Giresun’da, Komiser Yardımcısı Sinem Gülşen Dilekçe Çocuk Trafik Eğitim Parkı kurulacağını kaydeden Vali Ünlü, yaptığı açıklamada, “Geleceğin güvenli sürücülerinin yetişeceği ve değerli vatandaşlarımızın sosyal alanlardan faydalanabileceği önemli bir projeyi daha hayata geçiyoruz. Komiser Yardımcısı Sinem Gülşen Dilekçe Çocuk Trafik Eğitim Parkı hemşehrilerimize hayırlı olsun. Komiser Yardımcısı Sinem Gülşen Dilekçe Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nda çocuklarımız trafik kurallarını eğlenerek öğrenebilecek ve değerli hemşehrilerimiz de sosyal alanlardan faydalanabileceklerdir” dedi.

Vali Ünlü, proje tanıtımı yapılan Komiser Yardımcısı Sinem Gülşen Dilekçe Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nda; eğitim parkuru, sahil parkuru, sosyal tesis, amfi, minyatür yapılar, dinlenme alanları ve simülasyon binasının yer alacağını sözlerine ekledi.

Giresun Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde görevli Komiser Yardımcısı Sinem Gülşen Dilekçe, 9 Ağustos 2022 tarihinde Giresun’daki lunaparkta eğlence treninin raylardan çıkması sonucu yaşanan kazada hayatını kaybetmiş, kazanın yaşandığı lunapark bakanlık kararıyla kapatılmıştı.