Giresun’da Kulakkaya-Bektaş yayla yolu asfaltlanıyor

Giresun İl Özel İl Özel İdaresi tarafından çalışmaları yürütülen DOKAP destekli Yeşil Yol Projesi’nin Kulakkaya-Bektaş etabı yıl sonuna yetiştirilmek için çalışmaları sürüyor.

Giresun İl Özel İdaresi’nden yapılan açıklamada, “Giresun İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri ekipleri sıcak asfalt çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Yatırım programı kapsamında çalışmalarını sürdürülen çalışmaları program dahilinde kış ayına girmeden bitirmek. Bu çalışmalar arasında yer alan ve özellikle turizm alanında önemli bir yere sahip olan Kulakkaya-Bektaş yaylaları yolu için sıcak asfalt çalışması da başladı. DOKAP ve İl Özel İdaresinin öz kaynakları ile yürütülen çalışmalarda şu ana kadar 5 bin 500 ton sıcak asfalt ile 5 bin 50 metre yol yapıldı. Çalışmalar tamamlandığında toplamda 12 milyon TL ile 8 km yol sıcak asfalt yapılmış olacaktır. Giresun İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri ekipleri şu ana kadar 5 bin 500 ton sıcak asfaltı tamamladı” denildi.