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Giresun’da korkutan yangın

Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde akşam saatlerinde bir evde çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

GİRESUN 22.04.2021, 23:40
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Giresun’da korkutan yangın

Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde akşam saatlerinde bir evde çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Konak köyünde İbrahim Bölük’e ait müstakil evde yangın çıktı. Herkesin evde olduğu bir saatte bacadan çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Ev sakinlerinin ve komşuların ilk müdahalede bulunduğu yangın Şebinkarahisar Belediyesi İtfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesiyle kontrol altına alındı.

Yangında ev tamamen kullanılmaz hale gelirken, can kaybının olmaması tek teselli oldu.
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