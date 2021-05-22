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Giresun’da korkutan araç yangını

Giresun’un Bulancak ilçesi sanayi sitesinde yanan araç korku dolu anlara neden oldu.

GİRESUN 22.05.2021, 16:22
Giresun’da korkutan araç yangını

Giresun’un Bulancak ilçesi sanayi sitesinde yanan araç korku dolu anlara neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Bulancak Sanayi Sitesinin girişinde hareket halinde olan bir minibüs henüz belirlenemeyen bir nedenle motor bölümünden alev aldı. Araç içerisinde bulunanların kendisini dışarı atmasının ardından çevrede bulunan vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdiler. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda söndürülen araç kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
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