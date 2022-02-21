Giresun’da kış turizmine gösterilen ilgi artıyor

Doğu Karadeniz Bölgesi’nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Kümbet Yaylası kış aylarında yoğun ilgi görüyor.

Doğu Karadeniz Bölgesi’nin kış turizmini açısından önemli merkezlerinden biri haline gelen bin 800 rakımlı Kümbet Yaylası, bölge halkının yanı sıra yurt içinden ve yurt dışından gelen çok sayıda turistin yoğun ilgisini görüyor. Eşsiz güzellikleriyle ünlü Kümbet yaylasına gelen vatandaşlar, doğayla iç içe bir şekilde kış mevsiminin ve karın tadını çıkartırken, Kümbet Yaylası her gün yüzlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

Giresun’un Kümbet Yaylası’nda bulunan turizm işletmecilerinden Orhan Kılınç, 12 ay boyunca misafirlerine hizmet verdiklerini belirterek, “Şuanda Şubat ayındayız, her yer kar, misafirlerimiz kara da çok fazla ilgi gösteriyorlar. Misafirlerimiz kayak alanımızda kızaklarla keyif yapıyorlar, ATV’lerimiz var, isteyenlere ATV hizmeti de veriyoruz. Restoranımızda ikramlarımız var. Aslında Giresun’da kış turizminin potansiyelinin olduğunu gösteren bir durum bu ve biz bu potansiyeli daha da artırmak istiyoruz. Bu yönde de çalışmalarımız var. Yaz aylarında olduğu gibi kış aylarında da doğayla baş başa zaman geçirmek isteyenlerin hizmetindeyiz” diye konuştu.