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Giresun’da kaza anı drone ile görüntülendi

Giresun’da Kurban Bayramının birinci gününde drone ile gerçekleştirilen trafik denetimlerinde kaza anı kameralara yansıdı.

GİRESUN 20.07.2021, 18:40
Giresun’da kaza anı drone ile görüntülendi
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Giresun’da Kurban Bayramının birinci gününde drone ile gerçekleştirilen trafik denetimlerinde kaza anı kameralara yansıdı.

Giresun’da Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından drone ile yapılan denetimlerde kaza anı drone kamerasına yansıdı. Görüntülerde kontrollü geçiş yapmaya çalışan hafif ticari araç, dönel kavşaktan gelen çekiciye çarpmamak için son anda sağ yöne ani dönüş yaparken yol kenarındaki bariyerlere çarparak takla atmaktan son anda kurtuldu. Trafikteki diğer vatandaşlar hızlı bir şekilde araçta bulunanların yardımına koştu.

Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünün verilerine göre 1 Ocak ile 20 Temmuz tarihleri arasında drone ile yapılan denetimlerde 205 saat uçuş gerçekleştirilirken 980 araca idari yaptırım uygulandı. Yapılan drone denetimlerinde genel olarak kırmızı ışık ihlali, hatalı sollama, şerit izleme ve değiştirme konuları hakkında yaptırım uygulandığı bildirildi.
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