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Giresun’da kaybolan Elif sağ olarak bulundu
Giresun’un Bulancak ilçesine bağlı Aydındere Beldesinin Semen Yaylası’nda Cuma günü akşam saatlerinde kaybolan Elif Akbayrak sığındığı eski bir evde bulundu.
GİRESUN 26.07.2020, 08:19
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Giresun’un Bulancak ilçesine bağlı Aydındere Beldesinin Semen Yaylası’nda Cuma günü akşam saatlerinde kaybolan Elif Akbayrak sığındığı eski bir evde bulundu.
Semen Yaylası’nda sisinde etkisiyle cuma gününden bu yana kendisinden haber alınamayan 11 yaşındaki Elif’i arama kurtarma çalışmaları devam ediyordu. Bölgenin yüksekte olması ve sisin etkili olmasından ötürü arama çalışmaları güçlükle devam ederken bu sabaha karşı sisin dağılmasıyla birlikte Elif’in yolunu kaybederek eski bir eve sığındığı ve sağlığının yerinde olduğu belirtildi. Bulancak Kaymakamı Ali İkram Tuna yaptığı açıklamada ”Son bir umutla bu sabahı beklemiştik. Elif kızımızı sağ salim bulduk. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.
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