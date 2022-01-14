Giresun’da kar yağışı nedeniyle 38 köy yolu ulaşıma kapandı

Giresun’da etkili olan kar yağışı nedeniyle 9 ilçede toplam 38 köy yolu ulaşıma kapandı.

Giresun Valiliğinden yapılan açıklamada, gece saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle Merkez’de 1, Alucra’da 11, Çamoluk’ta 3, Çanakçı’da 2, Dereli’de 9, Görele’de 5, Keşap’ta, 3, Piraziz’de 1 ve Yağlıdere ilçesinde 3 köy olmak üzere toplam 38 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi.

Giresun İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekiplerinin köy yollarını açık tutmak için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.