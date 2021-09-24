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Giresun’da kar sürprizi

Giresun ve çevresinde hava sıcaklıkları hissedilir derecede azaldı. Alçak kesimlerde yağmur etkili olurken, Giresun’un yüksek kesimlerinde ise kar sürprizi yaşandı.

GİRESUN 24.09.2021, 17:02
Giresun’da kar sürprizi

Giresun ve çevresinde hava sıcaklıkları hissedilir derecede azaldı. Alçak kesimlerde yağmur etkili olurken, Giresun’un yüksek kesimlerinde ise kar sürprizi yaşandı.

Giresun’da Eylül ayının son haftasında mevsimin ilk kar yağdı. Yağan kar ile birlikte Giresun yaylaları erkenden beyaz gelinliğini giydi. Ortaya çıkan kartpostallık görüntüleri görmek isteyen vatandaşlar yaylalara ve yüksek yerlere akın edip, karın keyfini çıkardı.

Eylül ayında yağan kar beraberinde zirai don riskini de getirdi. Giresun Valiliği’nden yapılan açıklamada, üreticilere zirai don uyarısı yapıldı. Açıklamada, “Tarımsal faaliyetlerin devam ettiği Karadeniz’in iç kesimlerinde; 23.09.2021 Perşembe gece saatlerinden başlayarak, 26.09.2021 Pazar sabah saatlerine kadar hafif zirai don hadisesi beklenmektedir. Başta üreticilerimiz olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.

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