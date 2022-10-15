Giresun’da “Kadın Çiftçiler Günü” kutlandı

Giresun’un Okçu köyünde ’15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü’ dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte bir araya gelen kadın çiftçiler bilgilendirildi.

Tarımsal üretimin ve kırsal hayatın sürekliliğinin sağlanmasında kadınların önemli bir rol üstlendiğini belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Muhammet Angın,”Dünyada tarımsal iş gücünün yüzde 43’ünü kadınlar oluşturuyor. Türkiye’de de kadın ve erkeklerin neredeyse eşit sayıda istihdam edildiği tek sektör tarım sektörüdür. Kadın çiftçilerimiz bilgi ve becerilerini tarım alanında emek verip geliştirerek tarlasında, bahçesinde, serasında, ahırında gece gündüz demeden çalışarak ailesine, evine, dolayısıyla ülkenin ekonomik büyüme ve sosyal gelişimine büyük ölçüde katkı sağlamaktadırlar” dedi.