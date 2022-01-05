Giresun’da jandarma sokak hayvanlarını besledi

Giresun İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kış mevsiminde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını besledi ve yaralı hayvanların tedavilerini yaptı.

Giresun’un Keşap ilçesi Yolağzı köyünde İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekipleri, kış mevsiminde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını besledi. Ayrıca yaralı halde bulunan bir sokak köpeği jandarma veteriner asteğmen tarafından tedavi edildi.