Giresun’da iş kazası ölümle sonuçlandı

Giresun’un Bulancak ilçesinde tomruk dolu kamyon üzerindeki ipi çözdüğü sırada üzerine düşen tomrukların ağır yaraladığı Cemil Koç hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre Bulancak ilçesinde ikamet eden Cemil Koç, sabah saatlerinde kamyon üzerindeki tomrukların bağlı olduğu ipi çözdüğü sırada tomruklar üzerine yuvarlandı. Olayın ardından sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak Bulancak Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Cemil Koç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.