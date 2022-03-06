Giresun’da heyelan iki beldenin yolunu kapattı

Giresun’un Bulancak ilçesine bağlık Kovanlık ve Aydındere beldelerinin ulaşımın sağlayan yol heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

Aydındere Beldesi’ne bağlı Bayındır mevkiinde meydana gelen heyelan sonucu yolu kapatan kayaları ve toprakları İl Özel İdaresi ve Karayollarına bağlı ekipler kaldırmak için çalışmalarını sürdürüyorlar. Temizleme çalışması tamamlanıncaya kadar Kovanlık ve Aydındere Beldeleri arasındaki ulaşım Kovanlık Beldesine bağlı Ahurlu mahallesindeki yoldan sağlanacak.