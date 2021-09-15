Giresun’da geçtiğimiz yıl yaşanan sel afetinin izleri silinmeye çalışılıyor

Giresun’da 22 Ağustos 2020 tarihinde meydana gelen sel afetinin izlerinin silinmesi için yapılan çalışmaları Giresun Valisi Enver Ünlü yakından takibe aldı.

Sel afetinden zarar gören bölgelerdeki çalışmaların sıkı takipçisi olan Vali Enver Ünlü, Espiye ilçesindeki çalışmaları yerinde inceledi. İlçede Belediye Başkanı Mustafa Karadere, Karayolları 10.Bölge Müdürü Mehmet Aşık, DSİ. 22 Bölge Müdür Yardımcısı Fatih Kişi, İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Barbaros Demirkaya ve ilgili birim sorumlularının katılımıyla durum değerlendirmesi yaparak bilgi alan Vali Ünlü afetin izlerinin biran önce tamamen silinmesi için talimat verdi.

Kısa zamanda önemli mesafe kat ettiklerini ifade eden Vali Ünlü, “Giresun ilimizde geçtiğimiz yıl büyük bir afet yaşadık. Bu afetin yaralarının sarılması için acil ve öncelikli konularda başlatılan çalışmalarda önemli mesafeler kat ettik. Afetin izlerinin tamamen silinmesi için yapılan çalışmalar devam ederken, afet döneminden sonra, özellikle bu yıl aralıksız devam eden yağmurlar nedeniyle çalışmalarımız güçlükle yürütülmektedir. Bu nedenle hep beraber bugün ve ilerleyen günlerde hep birlikte sahaya çıkacağız, sürekli sahalarda olacağız ve eksiklerimizi göreceğiz. Bu alanda görmemiz gereken yolları yerinde göreceğiz, kış gelmeden ana arterleri, ana yolları ve işlerin büyük bölümünü bitiririz diye ümit ediyoruz. Önümüzdeki yıla herhalde daha çok ince işler ve ufak tefek çalışmaları yapacağız diye düşünüyoruz” dedi.