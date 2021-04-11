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Giresun’da gece yarısı korkutan yangın

Giresun’un Görele ilçesinde gece yarısı bir binada çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

GİRESUN 11.04.2021, 00:28
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Giresun’da gece yarısı korkutan yangın

Giresun’un Görele ilçesinde gece yarısı bir binada çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Görele İlçesine bağlı Soğuksu Mahallesi Necmettin Demirel Sokak’ta 5 katlı bir binanın çatı katında baca yangını meydana geldi. Kısa sürede çatı katını saran alevleri gören apartman sakinleri binayı tahliye ederken itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Görele İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yaptığı söndürme ve ardından soğutma çalışmalarının ardından kontrol altına alınan yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma meydana gelmezken, maddi hasar meydana geldi.
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