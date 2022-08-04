Giresun’da fındık hasat şenliği düzenlendi

Giresun Belediyesi tarafından fındık hasat şenliği düzenlendi. Kemençe eşliğinde girilen fındık bahçesinde fındık toplama yarışması düzenlenip, resim sergisi açıldı. Verilen öğle molasında ise lahana çorbası ikram edildi.

Fındık hasadı öncesi Giresun Belediyesi tarafından Teyyaredüzü Mahallesi’nde bir bahçede fındık hasat şenliği düzenlendi. Giresun Valisi Enver Ünlü, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve üreticilerin katılımıyla düzenlenen şenlikte kemençe eşliğinde fındık bahçesine girildi. Önce fındık bahçesinde açılan resim sergisi gezildi, ardından fındık toplama yarışması düzenlendi.

Fındığın hem rekoltesinden hem de fiyatından memnun olduklarını belirten Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, “Fındıkta bu sene öncelikle güzel bir fiyatın verilmiş olması ve bu sene rekoltemizin de iyi olması nedeniyle üreticimizle şenlik havasında hasada başlayalım istedik. Tabii fındık hasat şenliği ile birlikte artık yavaş yavaş bölgemizde fındık hasadını başlatmış olacağız. Fındık vaktinin gelmiş olması sadece fındığın toplanması anlamına gelmiyor. Fındık bahçesi ile alakalı çalışmalar, fındığın toplanması ile ilgili ön hazırlıklar, fındık hasadından sonra fındığın kurutulması, fındığın satılır hale getirilmesi gibi birçok unsur var. Bu ritüeller içerisinde tabii bugün kalabalık coşkulu bir şekilde, eğlenceli bir şekilde bir takım çalışmalarla, bir takım fındık resmedilerek, fındık bahçesinde resim yapılarak, aynı zamanda fındık bahçesinde kara demlikle çay içilerek, fındık toplama yarışmalarıyla böyle güzel bir fındık çalışması yaptık ve şehrimizde de fındık hasat mevsiminin başladığını göstermiş olduk. Fındık üreticilerimizin güzel bir sezon geçirmesini temenni ediyorum” dedi.

Dünyanın fındık üretiminin yüzde 80’ini Türkiye’nin, Türkiye’nin de en kaliteli fındığını Giresun’un ürettiğini söyleyen Giresun Valisi Enver Ünlü ise, “14 Ağustos tarihinde resmi olarak başlayacak olan hasat öncesi bugün sembolik hasat şenliği düzenledik. Bu yıl inşallah Türkiye’de 750 bin hektarlık alanda üretim yapılacak. Dünyada fındık üretiminin yüzde 80’i ülkemizde üretiliyor. Bölgemizde de fındık hasadı 14 Ağustos itibarıyla başlıyor. Bu yıl Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz tarafından Fındık Bahçelerinin Rehabilitasyonu ve Fındık Bahçelerinde Verimin Artırılması Eğitim Projeleri yaptık. Bu eğitim sayesinde dekarda üretimi 300 kilogramlara kadar çıkarabildik. Bu geleneksel bahçelerde 100 kilogramın altına kadar düşüyor. Bütün üreticilerimizi bu eğitim programlarına katılmaya davet ediyorum. Yine FİSKOBİRLİK tarafından Avrupa Birliğine yapılan başvuru sonucunda Giresun tombul fındığı tescillenerek, Türkiye’nin AB’de tescillenen 8’inci ürünü oldu. Bilindiği gibi Türkiye’nin en kaliteli fındığı Giresun kalite fındık ve fiyat açıklanırken de Giresun kalite fındığına ayrı bir fiyat açıklanıyor. Yine Giresun Üniversitemiz fındık alanında ihtisas üniversitesi ilan edildi. Bu konuda bölgedeki diğer kurum ve kuruluşlarla fındık üretimi ve veriminin artırılması konusunda çalışmalar yapıyor” diye konuştu.

Yapılan açıklamaların ardından fındık hasadı yapılarak, kemençe eşliğinde horonlar oynandı. Fındık toplama yarışmasında ise yarım saatte en fazla fındığı toplayarak dereceye giren Hülya Tozlu, Hatun Yeşiltaş, Pembe Tozlu, Yelda Tozlu’ya çeyrek altın hediye edildi.