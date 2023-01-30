Giresun’da FETÖ/PDY Gaybubet operasyonu: 2 tutuklama

Giresun’da firari FETÖ/PYD Silahlı terör örgütü mensup iki işi düzenlenen operasyonla yakalanarak, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Giresun İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “FETÖ/PDY Silahlı terör örgütü mensuplarının faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve firari şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, uzun süredir firari durumda bulunan, örgütün mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösteren ve İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar listesinde gri kategoride yer alan S.A ile aranması bulunan F.A isimli şahısların il Merkezinde Gaybubet evinde saklandıkları tespit edildi. Yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alınan S.A ve F.A isimli şahıslar çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edilmiştir. Halkımızın can ve mal güvenliğini, vatanımızın birlik ve beraberliğini tehdit eden unsurlara yönelik mücadelemiz kararlılıkla sürdürülecektir” denildi.