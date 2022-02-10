Giresun’da Fenerbahçe alarmı!

GZT Giresunspor’un cumartesi günü sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı 25. hafta mücadelesi öncesi şehirde önlemler üst seviyeye çıkartıldı.

İl Spor Güvenlik Kurulu kararıyla Çotanak Spor Kompleksi’nde oynanacak karşılaşmada, Giresunspor forması, atkısı ve materyalleri dışında farklı takımların renklerini taşıyan forma, atkı veya materyaller ile taraftarların stada alınmasına kesinlikle izin verilmeyeceği açıklandı.

Giresunspor Kulübü’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Takımımızın 12 Şubat 2021 Cumartesi günü Çotanak Spor Kompleksi’nde oynayacağı Fenerbahçe maçı öncesinde İl Spor Güvenlik Kurulu tarafından bazı kararlar alınmıştır.

Buna göre; üzerinde Giresunspor forma, atkı ve materyalleri dışında farklı takımların renklerini taşıyan forma, atkı ve materyaller ile stadyuma girişlere kesinlikle izin verilmeyecektir. Ayrıca Spor Müsabakalarında Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’e istinaden ’Seyircilerin, biletlerinde belirtilen koltuk numaralarına göre oturmaları ve tahliye merdivenlerinin boş bırakılmasını sağlamak’ hükmü yer almaktadır. Bu sebeple satın aldığınız biletinizde belirtilen koltuğa oturmanız ve buna uymayanları uyarmanız büyük önem arz etmektedir. Yapılan toplantı sonucu girişlerde problem yaşanmaması adına stadyum kapılarının saat 13:30’da açılmasına karar verilmiştir. Tüm taraftarlarımızın konu ile ilgili gerekli hassasiyeti göstereceğine inanıyor, yeşil-beyaz sevdalılarını cumartesi günü Çotanak Spor Kompleksi’ne bekliyoruz."