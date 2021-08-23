Giresun’da evde bakım hizmetleri sürüyor

Giresun Belediyesi bünyesinde kurulan Evde Bakım ve Sağlık Hizmetleri Birimi birçok vatandaşın evinde temizlik işlemini gerçekleştiriyor.

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu’nun talimatıyla kurulan Evde Bakım ve Sağlık Hizmetleri Birimi, vatandaşlardan gelen talepler üzerine yoğun bir şekilde çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, yaşlı ve kimsesiz birçok vatandaşın evinde temizlik işlemi gerçekleştiriliyor. Ev temizliği için başvuran yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşların evlerine gidilerek ihtiyaçları gideriliyor.

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, evde bakım hizmetine büyük önem verdiklerini belirterek, "Vatandaşlarımızın önemli bir ihtiyacına çözüm oluşturmaya çalışıyoruz. Halkımızın ihtiyacı olan ne varsa karşılamak adına çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Belediye olarak yaşlılarımıza ve hastalara ne kadar çok hizmet verirsek kendimizi o kadar mutlu ve huzurlu hissedeceğiz” ifadelerini kullandı.