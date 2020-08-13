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Giresun’da emniyetten jandarmaya ziyaret
GİRESUN İL EMNİYET MÜDÜRÜ FAHRİ AKTAŞ BİR SÜRE ÖNCE GİRESUN JANDARMA BÖLGE KOMUTANLIĞI GÖREVİNE ATANAN TUĞGENERAL ERHAN DEMİR’İ ZİYARET ETTİ.
GİRESUN 13.08.2020, 14:55
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Giresun İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir’e gerçekleştirdiği ziyarette terörle mücadelede koordinasyon ve eşgüdüm konularında da görüş alışverişinde bulunuldu.
Giresun İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş bir süre önce Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı görevine atanan Tuğgeneral Erhan Demir’i ziyaret etti. İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir’e yeni görev yerinde başarılar diledi. Ziyarette terörle mücadele konusunda eş güdüm ve koordinasyon konularında fikir alış verişinde bulunulduğu da ifade edildi.
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