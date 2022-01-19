Giresun’da eğitime kar engeli

Giresun’da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il genelinde bulunan 16 ilçede Taşımalı Eğitim ve köy okullarında eğitim öğretime 1 gün ara verildi.

Giresun Valiliği’nden yapılan açıklamada "Giresun’da hafta sonu başlayan ve hafta içi de etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle 19 Ocak Çarşamba günü Alucra, Çamoluk, Çanakçı, Dereli, Doğankent, Güce ve Şebinkarahisar ilçeleri olmak üzere 7 ilçede tüm okullarda eğitim öğretime ara verilmiştir. Bu ilçelerimizin dışında taşımalı eğitim kapsamındaki Giresun Merkez, Bulancak Espiye, Eynesil, Görele , Keşap, Piraziz, Tirebolu ve Yağlıdere olmak üzere 9 ilçede ise köy okullarında eğitim öğretime 1 gün ara verilirken, ilçe merkezinde Taşımalı Eğitim kapsamındakiler 1 gün izinli sayılacak, merkezde olanlar eğitim öğretime devam edecektir. Ayrıca yüz yüze eğitim öğretime ara verilen okullarda eğitim öğretime uzaktan eğitim sistemi ile devam edilecektir. “denildi.