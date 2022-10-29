Giresun’da Cumhuriyetin 99. Yılı kutlamaları

Giresun’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99. yıl dönümü Giresun Valiliği önünde düzenlenen törenle kutlandı.

Giresun Valisi Enver Ünlü, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, İl Emniyet Müdürü Recep Güzelyazıcı, Siyasi Parti Temsilcileri, daire amirleri, Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşların katılımıyla düzenlenen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhuriyet Bayramı mesajı okundu.

Giresun Valisi Enver Ünlü, günün anlam ve önemine dair yaptığı konuşmada, “Ezelden ebede büyük umutlar ve emin adımlarla yürürken, Cumhuriyet’imizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Türk Milletinin Karakterine ve Geleneklerine En Uygun İdare” olarak belirttiği dirilişimizin sembolü Cumhuriyet’imizin 99. yılını, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’mızı yürekten kutluyorum. 29 Ekim 1923 tarihinde, büyük bir mücadelenin ardından Cumhuriyet ilan edilmiş, Asil Türk Milletinin tarihinde yeni bir dönem başlamıştır. Bugün ecdadın bize hediye ettiği bu kutsal hazineye sahip çıkarak en büyük güvencemiz olan birliğimize, beraberliğimize ve kardeşliğimize sımsıkı sarılıp, büyük ve güçlü Türkiye hedefimiz için var gücümüzle çalışmaya devam etmeli ve 100. yıl hedeflerimizden sonra Türkiye’nin yüzyılı olacak ikinci yüzyılda 2053 ve 2071 vizyonuna da kucak açmalıyız" ifadelerini kullandı. Etkinlikler halk oyunları gösterisi, jimnastik gösterisi, düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ve tören geçişi ile sona erdi.

Cumhuriyet’in 99.yıl kutlamaları akşam düzenlenecek olan fener alayı, Cumhuriyet Yürüyüşü ve havai fişek gösterisi ile devam edecek.