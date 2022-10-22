Giresun’da “Cumhuriyeti bilgiyle yükseltelim” temalı kitap fuarı açıldı

Giresun Belediyesi tarafından “Cumhuriyeti bilgiyle yükseltelim” temalı kitap fuarı 8 günde 55 yazarı ağırlayacak.

Giresun Belediyesi tarafından 8 günde 55 yazarın katılacağı, "Cumhuriyeti bilgiyle yükseltelim” ana temasıyla açılan kitap fuarı Kültür ve Fuar Merkezinde ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Düzenlenen açılış törenine Vali Yardımcısı Davut Sinanoğlu, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, yazarlar, akademisyenler, öğrenciler ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Kitap Fuarının açılışında konuşan Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, "Bu yıl üçüncüsünü açtığımız Giresun Kitap Fuarı’nda geçtiğimiz yıllardan çok daha ilgi bekliyoruz. Önceki yıllarda yoğun ilgi gösterilerek 100 binin üzerinde ziyareti ağırlamıştık. Bu yıl çok daha kapsamlı ve daha fazla yayın evinin ilgi gösterdiği kitap fuarımıza ilginin yoğun olmasını bekliyoruz. Biz gençlerimizin kitapla buluşmasını sağlamak, kitapla olan gönül bağlarını çok daha yoğunlaştırarak bilhassa internete olan bağımlılıklarından uzaklaştırarak kitap okuma alışkanlığına katkıda bulunmak istiyoruz. Bu yılki fuar tarihimiz Cumhuriyet Bayramına da denk gelmesi nedeniyle “Cumhuriyeti bilgiyle yükseltelim” temasıyla bu yılki fuarımızı açıyoruz” dedi.

8 gün sürecek fuara 55 yazar katılacak

Kitap fuarı süresince çeşitli etkinliklerin de gerçekleştirileceğini kaydeden Başkan Şenlikoğlu, "8 gün boyunca sürecek kitap fuarımızda bütün ilçelerimiz dahil olmak Belediye Başkanlarımızdan, Milli Eğitim Müdürlüğümüzden de destek istedik, istiyoruz. Köyde, kentte ne kadar gencimiz varsa ne kadar öğrencimiz varsa gelsinler elde hazır fırsat varken buradaki imkanı kullansınlar. Hem kitapla buluşsunlar hem de yazarlarla yakinen görüşebilsinler. Giresun Kitap Fuarı 8 gün sürecek ve 30 Ekim’de sona erecek. Etkinlik takvimi süresince söyleşi ve imza günleri de düzenlenecek. Giresun Kitap Fuarı, birbirinden değerli yazarların söyleşi ve imza etkinliklerine ev sahipliği yapacak. Şuan da bu fuarımızda 20 ulusal, 35 yerel olmak üzere 55 yazarımızla bütün Giresun’umuzu her yaştan öğrencimizi, edebiyat meraklısı, okuma meraklısı bütün vatandaşlarımızı buluşturmayı amaçlıyoruz" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından kitap stantları gezilerek, kitap severlerle ve yazarlarla sohbet edildi, kitaplar imzalatıldı. Kitap fuarına katılan bazı vatandaşlar ise, etkinlikten son derece memnun olduklarını ifade etti.