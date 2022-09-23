Giresun’da cinayet: 3 ölü, 1 yaralı

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Giresun’un Espiye ilçesinde bir kişi boşanma aşamasında olduğu eşi ve akrabalarını vurarak öldürdü.
GİRESUN 23.09.2022, 13:44
Giresun’un Espiye ilçesinde bir kişi boşanma aşamasında olduğu eşi ve akrabalarını vurarak öldürdü.
Alınan bilgiye göre, Nuri Çamur eşi Dilek Çamur ile boşanma konusunda görüşmek için eşinin ilçede Orman Sokakta ikamet ettiği eve geldi.
Aralarında çıkan tartışma üzerine Nuri Çamur eşi Dilek Çamur ile evde bulunan akrabaları Damla Çubukçu ve Ayşe Kılıç’a tabancayla ateş etti, ardından ise kendisini vurdu.
Olayda ağır yaralanan Dilek Çamur, Damla Çubukçu ve Ayşe Kılıç kaldırıldıkları Espiye Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Nuri Çamur’un ise tedavisi sürüyor.
Polis ekiplerince olayın gerçekleştiği yerde güvenlik önlemi alındı.
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