Giresun’da çıkan yangında yaşlı adamı komşuları kurtardı

Giresun’un Görele ilçesine bağlı Yeğenli köyünde yalnız yaşayan 70 yaşındaki Asım Güven’e ait evde yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede tamamını sardığı ev kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, Yeğenli köyünde yalnız yaşayan 70 yaşındaki Asım Güven’e ait evde yangın çıktı. Dumanları ve alevleri gören komşuları durumu 112 Acil servis ekiplerine, jandarmaya ve itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Görele, Eynesil ve Çavuşlu itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangın diğer evlere sıçramadan söndürülerek kontrol altına alındı. Köyde yaşayan vatandaşlarda yangının söndürülmesi için seferber olarak itfaiye erlerine yardımcı oldu. Evi yanan yaşlı adamın komşuları tarafından evden çıkarıldığı ve yangını yara almadan atlattığı öğrenildi. Yangının sobadan yükselen alevlerin ahşap tavanı yakması nedeniyle çıktığı iddia edildi. Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.