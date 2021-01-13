Giresun’da Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma polislik uygulaması hizmette

Hayvan Koruma Görevlisi Nimet Sürücü, İçişleri Bakanlığınca 81 ilde çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçların önlenmesi için oluşturulan polis biriminin Giresun’da da göreve başladığını ifade etti.

Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma polislik uygulamasının Giresun’da yeterince bilinmediğine dikkat çeken Giresun Belediyesi Hayvan Barınağı ve Hayvan Koruma Görevlisi Nimet Sürücü, hayvanlara karşı kötü muamelede vatandaşların 155’i arayıp bilgi vermelerinin yeterli olacağını kaydetti.

Hayvan Koruma Görevlisi Nimet Sürücü yaptığı açıklamada, “Bakanlık kararıyla 81 ilde çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçların önlenmesi için oluşturulan polis birimi Giresun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi bünyesinde de oluşturuldu. Çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçların engellenmesine yönelik ihbarlar için hayata geçirilen Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) uygulaması üzerinden gelen bildirimler ve sosyal medyada suç unsuru içeren paylaşımları dikkate alan ekip, işkence, hayvanın bakımını ihmal etme ve sürücünün çarparak yaralanmasına neden olduğu hayvana yardım etmeden kaçması gibi konularda Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Birimi hizmet vermektedir. Bu konuda vatandaşlarımız 155 Polis ihbar hattını arayabileceği gibi ’Haydi’ uygulaması üzerinden de ihbarlar gönderilebilecektir. Artık hayvanlara kötü muamelede ciddi anlamda caydırıcı cezalar verilmektedir” dedi.

Hayvan Koruma Görevlisi Sürücü, Giresun Belediyesi Hayvan Barınağı’nın da fiziki koşullarının her geçen gün iyileşerek devam ettiğini, kapasitesinin artırıldığını, hayvanlara sağlık hizmeti başta olmak üzere her türlü bakımın yapıldığını sözlerine ekledi.