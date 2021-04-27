Giresun’da Çerkez plajında yangın çıktı

Giresun’un Çerkez mevkiinde bulunan plajdaki ahşap yapılarda sabah saatlerinde yangın çıktı. Yangında can kaybı yaşanmazken maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Giresun Gemilerçekeği mahallesi Çerkez mevkiindeki plajda bulunan ahşap yapılarda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yaz sezonu olmaması nedeniyle kapalı bulunan plajda konaklama ve büfe olarak kullanılan ahşap yapılarda çıkan yangını sahil yolundan otomobilleriyle geçen sürücüler ve vatandaşlar Giresun Belediyesi İtfaiye ekipleriyle polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına hemen müdahale etti. Yangın, kontrol altına alınırken, ahşap yapılar kullanılamaz hale geldi.