Giresun’da Çanakkale Zaferi’nin 107. yıldönümü etkinlikleri

Giresun’da 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 107. Yıldönümü ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Yoğun kar yağışı nedeniyle, Giresun Kalesi’ndeki Şehitlik Anıtı’nda yapılması planlanan etkinlik Giresun Hükümet Konağı meydanına alınırken, buradaki törende Giresun Valisi Enver Ünlü, Giresun Belediyesi Başkan Vekili Hasan Yılmaz, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Hayrettin Akgün Atatürk Anıtına çelenk sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından tören mangası tarafından saygı atışı yapıldı.

Vali Enver Ünlü, Türk tarihinin geçmişten bugüne üstün zaferlerle dolu olduğunu belirterek, "Çanakkale Zaferimizin 107. yılında bu toprakları bizlere mukaddes bir vatan olarak miras bırakan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından Kur’anı Kerim okundu ve dua edildi.