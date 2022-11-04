Giresun’da bu defa fındık değil kivi hasadı hazırlıkları başladı

Giresun’da üreticilerin fındıktan sonra en önemli geçim kaynağı haline gelen kivi için hasat öncesi hazırlıklar başladı.

Fındığa ek gelir olarak 650 dekar alanda 2 bin ton kivi rekoltesi beklenen Giresun’da kivi hasadı öncesi Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü üreticilere uyarılarda bulundu.

Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Kivinin zamanında hasat edilmesi çok önemlidir. Hasat öncesi hasat tarihinin belirlenmesinde en önemli metot, meyvedeki suda çözünen kuru madde (SÇKM) miktarının tespit edilmesidir. İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ve gerekse İlçe Müdürlüklerimizdeki teknik elamanlarca bakılmaktadır. Hasatta kivi meyvesinin sap kısmı meyve dibinden koparılmalı, meyve sapı ağaçta bırakılmalıdır. Aksi halde kasalarda meyvenin zedelenmesine sebep olabilir. Hasat mümkünse sabahın erken saatlerinde, yağmursuz ve serin bir zamanda yapılmalıdır. Erken hasat, meyve tat ve aromasının tam oluşmasına engel olan bir durumdur ki bu meyvenin kalitesini olumsuz etkiler, tüketici beğenisini düşürür. Geç hasat ise meyvenin manav ömrünü kısaltır ve istenmeyen bir durumdur. Hasat sonrası kiviler açıkta ve güneşe maruz kalacak alanlarda bekletilmemeli, hemen pazara sunulmalı veya bekletilecekse soğuk hava deposunda saklanmalıdır. Giresun ilimizde yaklaşık 650 dekar alanda kivi üretimi yapılmakta olup, 2022 yılı ürün rekoltesinin 2 bin ton olacağı tahmin edilmektedir” denildi.