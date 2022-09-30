Giresun’da borsa ve odalarda seçim heyecanı yaşanacak

Giresun’da odalar ve borsa yarın seçime gidiyor.

1 Ekim’de Giresun Ticaret ve Sanayi Odası, Bulancak ve Ticaret Sanayi Odası ve Giresun Ticaret Borsası’nda seçim heyecanı yaşanacak.

Giresun Ticaret ve Sanayi Odası seçiminde 17 grupta iki liste mecliste çoğunluğu elde etmek için yarışacak. 17 grupta 2 bin 400 seçmenin bulunduğu Giresun Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinde mevcut Başkan Hasan Çakırmelikoğlu 4. dönem için tekrar aday olurken, karşısında Nuh Demir’in listesinin yer alması bekleniyor.

Giresun’da iki listenin yarışacağı diğer bir seçim ise Giresun Ticaret Borsası’nda yaşanacak. 257 seçmenin bulunduğu Giresun Ticaret Borsası seçiminde mevcut başkan Hamza Bölük tekrar aday olurken, karşısına Halil Ak aday olduğunu açıkladı.

Öte yandan tek adaylı seçim ise Bulancak Ticaret ve Sanayi Odasında yaşanacak. 11 grupta 562 seçmenin bulunduğu Bulancak Ticaret ve Sanayi Odası’nda Ali Fatoğlu’nun tek aday olduğu belirtildi.