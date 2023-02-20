Giresun’da bir önceki yılın ocak ayına göre konut satışında yüzde 13 artış yaşandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı ocak ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. Türkiye genelinde konut satışları ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,6 artarak 97 bin 708 olurken, Giresun’da da ülke genelinde olduğu gibi yüzde 13 artış yaşandı.

TÜİK verilerine göre Giresun’da 2022 yılında toplam 8 bin 286 konut satışının 455’i sadece ocak ayında gerçekleşti. 2023 yılının ocak ayında ise, yüzde 13 artışla bu rakam 517 olarak gerçekleşti. 2023 yılının ocak ayında Trabzon’da 798, Ordu’da 716, Rize’de 248 Gümüşhane’de ise 99 konut satışı yaşandı.

Rus vatandaşlarının tercihi Trabzon

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde illere göre yabancılara konut satışında Trabzon ilk sırada gelirken, Ukrayna ile savaş halinde bulunan Rusya Federasyonu’nun da uyruklarına göre konut alan ülkeler içerisinde ilk sırada olması dikkat çekti. Rusya vatandaşları 2023 yılının ocak ayında bin 557 konut satın aldı. Rusya’yı 526 konut ile İran vatandaşları ve 34 konut ile Irak vatandaşları izledi.