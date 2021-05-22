Giresun’da bir kişi boğularak hayatını kaybetti

Giresun’da deniz giren bir genç boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Giresun’un Teyyaredüzü Mahallesi plajında mendireğe gelerek denize giren Azizcan Tezci (19) bir süre sonra suda kayboldu. Çevredekilerin 155 Polis İhbar Hattını arayarak haber vermesinin ardından Giresun Belediye İtfaiye Müdürlüğüne bağlı Sualtı Arama ve Kurtarma Ekibi zodyak bot ve dalgıçlarla arama çalışmaları başlatıldı. Bir süre sonra Tezcan’ın cansız bedeni sudan çıkartıldı. 112 Acil Sağlık Personelleri tarafından olay yerinde yapılan müdahalede geri döndürülemeyen Tezcan’ın cesedi otopsi için Giresun Prof. Dr. A.İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tezcan’ın serinlemek için mi yoksa intihar maksadıyla mı denize girdiği yönünde araştırma başlatıldı.