Giresun’da Bilim Fuarı Festivali başladı

Giresun İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından proje ve örnek çalışmaların yer aldığı Bilim Fuarı Festivali Gümrük Müdürlüğü fuar ve sergi alanında açıldı.

Düzenlenen açılış törenine Giresun Valisi Enver Ünlü, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, İl Milli Eğitim Müdürü Ertuğrul Tosunoğlu, daire amirleri, öğretmenler ve veliler katıldı.

Açılış öncesi bir konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Ertuğrul Tosunoğlu, bilim fuarı çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Vali Enver Ünlü ise, “Bilim Fuarı Festivalimizde ülkemize dair pırıl pırıl hayalleri olan üretken gençlerimizi heyecanla dikkatle dinleyeceğiz. Gençlerimizin yaktığı teknoloji ateşinin altyapısını hazırlamak için ne gerekiyorsa yapacağız” açıklamasında bulundu.

Konuşmanın ardından Bilim Fuarı Festivali açılış kurdelesi Giresun Valisi Enver Ünlü ve daire amirleri tarafından kesildi. Stantları gezen Vali Ünlü, öğrencilerle sohbet ederek projeler hakkında ayrıntılı bilgi aldı ve atılımcıları kutladı.