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Giresun’da atık su arıtma tesisinin yapımına başlanıyor

Giresun Belediyesi’nin 22 milyon Euro bedelli atık su arıtma tesisi projesi, 28 bin metrekare alan üzerine inşa edilecek. Projenin 2,5 yılda tamamlanması hedefleniyor.

GİRESUN 08.12.2021, 14:39
Giresun’da atık su arıtma tesisinin yapımına başlanıyor

Giresun Belediyesi’nin 22 milyon Euro bedelli atık su arıtma tesisi projesi, 28 bin metrekare alan üzerine inşa edilecek. Projenin 2,5 yılda tamamlanması hedefleniyor.

Giresun Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, atık su arıtma tesisinin Batlama havzası girişinde bulunan 28 bin metrekare alan üzerinde inşa edileceği bildirildi. 22 milyon Euro bedelli projenin maliyetinin yüzde 77’si Avrupa Birliği, yüzde 14’ü Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve yüzde 9’u ilgili bakanlıklar tarafından karşılanacak.

Proje kapsamında 30 kilometre uzunluğunda ileri arıtma sistemi uygulanarak atık suyun Karadeniz açıklarına verilmesi hedefleniyor. Çalışmaların bu ay içerisinde başlayacağı ve projenin 2,5 yıl içerisinde tamamlanacağı belirtildi.

Atık su arıtma tesisinde kurulacak enerji üretim tesisiyle çamur havuzunda oluşacak metan gazı elektrik enerjisine dönüştürülecek. Elektrik ihtiyacının yüzde 75’ini bu yöntemle karşılayacak olan tesisin Türkiye’de ilk olacağı açıklandı.

Toplantıda konuşma yapan Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Giresun Atık Su Projesi’nin başlangıç toplantısını yapmanın büyük mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Şenlikoğlu, “Giresun Atık Su Projesi bizim açımızdan büyük bir öneme sahiptir. Yeşil ile mavinin iç içe olduğu şehrimizde bugüne kadar maalesef kanalizasyon direk veya dolaylı olarak denizimize ve yeraltı suyumuza karışmaktadır. Bu durumun önlenmesi amacı ile belediyemiz imkanları ile birtakım çalışmalar yürütülmektedir. Ancak bu çalışmaların en önemli ayağı olan Atık Su Arıtma Tesisi ve bağlantı hatlarının yapılması için bu projenin hayata geçmesinin gerekliliğini biliyorduk. Bunun için göreve geldiğimiz ilk günden itibaren Giresun Atık Su Projesi; gündemimizin en başında yer almış olup, projede aksayan yönlerini gidermek amacı ile ilgili kişi ve kurumlar ile görüşerek projenin hayata geçirilmesi için elimizden geleni yaptık ve nihayet projenin başlangıcı sağlanmış ve ne mutlu ki sizlerle beraber bugün burada açılış toplantısını yapıyoruz. Projenin hayata geçmesi için proje paydaşlarıyla sürekli görüştük ve büyük çaba sarf ettik, sonuçta da mutlu sona ulaştık. Proje bitiminde inşallah mavi bayrak adayı doğaya ve insana saygısının gerekliliğini yerine getirmiş bir belediye olarak hizmetlerimize devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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